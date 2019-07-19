Найманці обстріляли Красногорівку, загинув мирний житель

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

Обстріл стався о 10 годині ранку.

"Під час роботи мобільної групи СЦКК на місці події встановлено, що противник вистрілив з гранатомета СПГ-9 у напрямку Старомихайлівки", - сказано в повідомленні.

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Граната ОГ-9 вибухнула поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 36 в Красногорівці.

"У момент, коли влучила граната, чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку. Пораненого було негайно доправлено до лікарні в місто Курахово. На превеликий жаль, від отриманих численних уламкових поранень чоловік помер", - повідомила українська сторона СЦКК.

"Незважаючи на існуючі домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре скоїли військовий злочин, адже підступно застосували зброю проти мирного цивільного населення", - підсумували автори повідомлення.