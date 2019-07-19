Путін абсолютно прогнозований. На Донбасі він повторює концепцію Абхазії і Південної Осетії, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив під час телемарафону "Україна: російський реванш або європейське майбутнє?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Путін абсолютно передбачуваний. І діє для реалізації свого плану окупації України. Є напрямок, яким він рухається крок за кроком. Перший крок – пропозиція видавати російські паспорти тільки окремим категоріям українських громадян, які проживають на окупованих територіях. Він бачить потужну реакцію нашої владної команди і світу. Потім під час виборчих перегонів створилися умови, коли Путін каже – ми будемо видавати паспорти тепер уже всім мешканцям, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Зараз, оскільки не застосовуються рішучі кроки у відповідь, він робить наступний крок. Паспорти не тільки на окупованій території, а й на всій території Донецької і Луганської областей. Така сама ситуація була в Абхазії. Так само розвивалася ситуація у Південній Осетії. Так само розвивається ситуація у Придністров’ї", – наголосив Петро Порошенко.

"Для чого це робиться? Для того щоб повторити сценарій Південної Осетії. Нібито під приводом захисту не просто російськомовних громадян, як він це робив у Криму і на Донбасі, а під приводом захисту громадян Російської Федерації починається офіційне військове вторгнення. Легалізується окупація", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Він нагадав, що під час президентської каденції розробив цілу низку заходів для протистояння путінським сценаріям – це і санкційні кроки, і заходи міжнародно-правового регулювання, в тому числі і судового.

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"Я запропонував це новообраному президенту, і зараз наголошую, що я готовий підставити плече. Але в жодному разі не можна робити з цього комікси, жартувати з цього, недооцінювати загрози. Ми маємо рішуче реагувати – так як ми зреагували під час агресії в Керченській протоці. Ми вимушені були застосувати надзвичайні засоби. Я сам підписав директиву для подання в Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі. І є результат – виграш Україною справи проти Російської Федерації", – нагадав Петро Порошенко.

"Так само відповідно до директив були виграні справи у Стокгольмі проти Газпрому. Вчора ми отримали рішення судів багатьох держав, які стали на бік України, які забезпечать виплату Газпромом більше 4 мільярдів доларів. Тільки таку мову розуміє Путін – мову санкцій. Росія заплатила високу ціну за агресію, за санкції, втративши за оцінками Блумберга 150 млрд доларів США або 10% ВВП", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що партія "Європейська Солідарність" має чіткий план деокупації Донбасу і Криму.

"Коли я говорив про звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом, у нас є абсолютно чіткий план, дорожня карта – що і коли треба робити. У нас є чіткий план по Донбасу – в тому числі і по застосуванню миротворців відповідно до рішення Радбеза ООН. Як, коли, які країни беруть участь. Коли передається під контроль кордон і таке інше. Це буде перший крок до принесення миру на окуповані землі. І через застосування миротворців – деокупація.

Така сама ситуація і по Криму. Адже ідея "Крим наш" стає все більш токсичною в самій Росії. Я твердо переконаний – це є кроки до нашої перемоги", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".