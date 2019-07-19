Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен відсоток зараз важливий. І я б не хотів, щоб через наші відсотки, які все-таки нам можуть не дозволити пройти в Раду, "Слуга народу" не добрала кілька відсотків до можливості незалежно формувати уряд", - написав Саакашвілі.

За його словами, рішення підтримати партію Зеленського було прийнято після "бурхливих дискусій".

"Ми просимо прихильників підтримати наших мажоритарників, а за списками, з огляду на ситуацію, що склалася - віддати голоси за "Слугу народу"", - написав Саакашвілі.

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У тексті відеозвернення він пояснив, що більшість українців, згідно, з соцопитуваннями, взагалі не знає про те, що "Рух Нових сил" йде в парламент. Цю ситуацію Саакашвілі пов'язав з тим, що його політсилі "створили великі проблеми з виборчою кампанією".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

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