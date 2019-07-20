Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротке, але важливе повідомлення. Яніка Меріло долучається до побудови нової митниці. Буде займатись продакт-менеджментом, особливо в напрямку дизайну процесів, із якими будуть стикатись клієнти Держмитслужби. Тепер за цей напрямок я спокійний", - написав він у фейсбуці.

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Яніка Мерило підтвердила інформацію про роботу в Митній службі.

"Так, правда. Так, обіцяю зробити все можливе і щодо митниці і щодо E-Health в сфері держреформи. Ці два проекти для мене найважливіші в електронних реформах. Я ж обіцяла 5 років тому зробити все, що вмію для електронної держави", - написала вона на своїй сторінці в соцсітці.

Раніше повідомлялося, що Мерило буде курирувати напрямок E-Health проекту "Держава в смартфоні".

Нагадаємо, естонка Мерило з січня по травень 2015 року було радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса. На цій посаді відповідала за залучення інвестицій, покращення інвестиційного та бізнес-клімату, координацію міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.

З кінця 2015 року Мерило стала директором з інновацій мерії Львова. Вона також є президентом Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA). Спеціалізація Мерило - впровадження IT-технологій в роботу органів влади.

У серпні 2016 року вона перейшла на роботу в мерію Дніпра, ставши заступником міського голови Бориса Філатова.