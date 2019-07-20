Суд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня

Справу розглядатиме Шостий апеляційний суд. Початок засідання призначено на 10 годину ранку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

Агія Загребельська відома розслідуваннями у сфері ігрового бізнесу, посередницьких "прокладкок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міністерства оборони та різноманітних схем у сфері Мін’юсту.

5 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення державної уповноваженої Антимонопольного комітету (АМКУ) Агії Загребельської. Однак причини звільнення Загребельської — невідомі.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч.2 ст.18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров’я, власне бажання та грубе порушення службових обов’язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав у відношенні до Загребельської не було.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента стосовно її роботи в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська