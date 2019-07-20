"Робиться все можливе. Піару тут не місце", - Луценко про розслідування вбивства Шеремета

Про це Луценко написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", - написав Луценко.

Нагадаємо, раніше в суботу, 20 липня Володимир Зеленський запросив глав ГПУ, МВС, СБУ і Нацполіції 23 липня відзвітувати про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".