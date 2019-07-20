Водій маршрутки "Київ-Житомир" стверджує, що його автобус обстріляли на околиці столиці

Інцидент стався біля станції "Академмістечко" в Святошинському районі столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Водій маршрутного таксі сполученням "Київ – Житомир" повідомив, що нібито через дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду водій автомобіля "Опель Віваро" здійснив постріл із невстановленої зброї у напрямку автобуса.

Для розшуку і затримання автомобіля, на який вказав заявник, у столиці ввели відповідний оперативний план, а невдовзі правоохоронці зупинили розшукувану машину, тож спілкуються із водієм та пасажиром.

Водій маршрутного таксі від написання заяви відмовився і, не надавши інформацію, чи має транспортний засіб будь-які пошкодження внаслідок пострілу, поїхав з місця події.

Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої ухвалять відповідне процесуальне рішення", - повідомили в поліції.