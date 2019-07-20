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20.07.19 16:17

Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"

В одній з пропагандистських передач на прокремлівському телеканалі "Росія 1" "взяли в роботу" ролик мера Львова і лідера "Самопомочі" Андрія Садового, де він популяризує і агітує за конопляну олію українського виробництва.

Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".

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"Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляну олію", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.

Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.

Нагадаємо, Садовий записав ролик на конопляному полі із закликом купувати українську конопляну олію.

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