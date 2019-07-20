Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".
"Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляну олію", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.
Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.
Нагадаємо, Садовий записав ролик на конопляному полі із закликом купувати українську конопляну олію.