Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У терористичному угрупованні "ДНР" заявили, що "всім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведено норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню й умов його дії".

"Висловлюємо готовність до виконання умов чергового перемир’я і готові, як і раніше, до дотримання режиму припинення вогню", - таке повідомлення розміщено на одному з інформресурсів угруповання "ЛНР".

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Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний 18 липня заявив, що "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню".

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Наступного дня, 19 липня, він уточнив, що українські військові все ж мають право стріляти у відповідь, якщо ворог першим порушить режим тиші.