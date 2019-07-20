У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"

Про це видання "Лівий берег" повідомляє з посиланням на лист МЗС, який отримали всі посольства України за кордоном, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ попереджає посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям із виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць із виборів президента. Ці печатки мали повернути у МЗС відразу після президентських виборів, підкреслили в міністерстві.

У МЗС повідомили, що подібні безвідповідальні дії посольства в Індії вже призвели до псування всіх бюлетенів і загрози зриву голосування 21 липня.

У МЗС нагадали, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.

Дивіться також: По всій країні на чергування заступили спецпідрозділи Нацполіції, Нацгвардії й авіаційна безпека МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що на позачергові вибори до Верховної Ради ЦВК створила 102 закордонні виборчі комісії.

Вибори до парламенту відбудуться в неділю, 21 липня.