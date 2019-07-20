На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі відбулись обшуки

Заяву в.о. генерального директора підприємства Олександра Іванова опубліковано на сторінці ArcelorMittal у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт - третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів щодо цього обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання", - сказав Іванов.

Він нагадав, що підприємство підозрюють в екоциді. Водночас, за словами Іванова, у ArcelorMittal є дозвільні документи, пройдено екологічні перевірки, зокрема позапланова була у квітні поточного року.

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Факт проведення на підприємстві обшуку підтвердили джерела "Громадського радіо". Інформацію про проведення обшуків на комбінаті 20 липня в СБУ не підтвердили, але і не спростували.

"Коли відкривається провадження, проведення обшуків цілком можливе", - зазначила прессекретар відомства Олена Гітлянська.

Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид).

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Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.