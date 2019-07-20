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20.07.19 18:47

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-"клонів" і порушників. ІНФОГРАФІКА

Відмовитися від участі у виборах був змушений кожен 24-й кандидат-мажоритарник. Найбільше серед них самовисуванців.

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-"клонів" і порушників. ІНФОГРАФІКА

Наразі у 199 мажоритарних округах балотуються 3 084 кандидати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЧЕСНО".

Скасування реєстрації кандидатів відбулося у 86 округах. 129 із них самі забрали документи. Сімох зняла з реєстрації ЦВК.

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 01

У відсотковому співвідношенні найбільше кандидатів скасували свою реєстрацію в округах №92 в Київській області - 24% (5 кандидатів), №78 у Запорізькій області - 23% (3 кандидати), №36 у Дніпропетровській області (4 кандидати).

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 02

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По областях в абсолютних числах найбільше вибулих на Дніпропетровщині, але варто зазначити, що в цьому регіоні також зареєстровано найбільшу кількість кандидатів.

"Серед скасованих реєстрацій ми виявили 27 клонів у 17 округах. Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі №92 і в Одесі в окрузі-рекордсмені за кількістю кандидатів №133", - зазначили в "ЧЕСНО".


З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 03
З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 04

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