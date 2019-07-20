У виборчкомі на Житомирщині зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти іншого кандидата

Штамп "вибув" поставили не навпроти прізвища кандидата Олександра Навроцького, який 10 липня відмовився балотуватися, а навпроти іншого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі ОПОРА.

У коментарі голова ДВК №181323 розповла, що така ситуація сталася механічно.

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"Є такий випадок. Проблема суто механічна, річ у тім, що нам дали зразок, а він був не повним списком, там було виділено лише трьох людей і посередині трьох осіб була печатка "вибув". І ми уважно до кінця не дочитали цей організаційний лист, оскільки всіх кандидатів у депутати там не було. А як там зверху було, так зверху навпроти другої особи і поставили штамп "вибув", – розповіла голова ДВК Людмила Лавринович,

Окружна виборча комісія написала звернення до ЦВК. Чекають на нові бюлетені.

У поліції інформацію про події підтвердили.

"Близько 21:10 19 липня до цього ж відділу поліції надійшло повідомлення від секретаря місцевої ОВК про пошкодження 717 бюлетенів на одній із виборчих дільниць Новограда-Волинського. На місці події співробітники слідчо-оперативної групи поліції з'ясували, що працівники виборчої комісії помилково проставили позначку "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів замість іншого, який зняв свою кандидатуру", - повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

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