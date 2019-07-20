Угорщина намагається створити на Закарпатті анклав, - МЗС України

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною проблемою є так званий угорський іредентизм (політика возз'єднання територій. - Ред.), який засліпив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його соратників. Останніми роками це створює проблему не лише для України, але і для низки країн-членів ЄС", - сказав Божок.

За його словами, уряд України протистоятиме діям Будапешта, спрямованим на спробу возз'єднання територій.

"Київ не згоден із кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, зокрема зі створенням угорського анклаву на території України. Це те, чого вони домоглися в Сербії і чому протидіють Словаччина та Румунія", - пояснив заступник голови МЗС.

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У міністерстві підкреслили: побувавши в Україні напередодні виборів, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто порушив українське законодавство.

"Свій візит до Закарпатської області пан Сійярто виправдовує тим, що його запросив член українського парламенту. Йдеться про Василя Брензовича. Але він також є кандидатом у народні депутати на цих виборах... Стаття 74 закону України про вибори народних депутатів абсолютно чітко забороняє іноземцям брати участь у будь-яких заходах, організованих за підтримки кандидатів у народні депутати", - сказав Божок.

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МЗС доповіло про ситуацію президентові Володимиру Зеленському, але далі роздувати скандал не збирається.

"Україна і МЗС у жодному разі не налаштовані на подальший скандал у відносинах між Україною й Угорщиною. Ба більше, не налаштовані на жодну конфронтацію. І ми про це повідомили угорській стороні. Ми залишаємо відкритою пропозицію розробити пакет заходів щодо нормалізації наших відносин і повернення до добросусідських відносин", - підсумував дипломат.