Українка Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан у фіналі індивідуального турніру шаблісток взяла верх над росіянкою Софією Великою (15:14), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після перемог над суперницями з Малайзії, Грузії та Республіки Корея Харлан у 1/4 фіналу обіграла свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), а у півфіналі розгромила румунку Б’янку Паску (15:5).

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Ольга Харлан вшосте стала чемпіонкою світу (двічі - в команді).

Нагадаємо, що, крім медалей, на чемпіонаті світу в Будапешті також розігруються ліцензійні бали, аби потрапити на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).