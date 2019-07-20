СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У повідомленні наголошується, що 17 липня 2019 року в Києві відбувся брифінг щодо перебігу розслідування за фактом збиття пасажирського літака рейсу МН17.

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"Після заходу окремі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія трейлера, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року трейлера. На ньому в подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" тимчасово непідконтрольними українській владі територіями Луганської та Донецької областей, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

17 липня 2019 року в СБУ заявили, що встановили і затримали учасника групи, яка перевозила зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито літак Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.

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