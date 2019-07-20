Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі

"Розповсюджувана в мережі інформація про нібито "присутність військ РФ на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження" не відповідає дійсності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення телеграм-каналу оборонного відомства Білорусі.

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Нагадаємо, в 61-й окремій піхотній єгерській бригаді 20 липня заявили, що компетентні служби перевіряють інформацію, що з'явилася в соцмережах, про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження біля північного кордону України нібито перебувають війська РФ.