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20.07.19 23:22

Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь відреагували на інформацію про російські війська в Чорнобильській зоні.

Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі

"Розповсюджувана в мережі інформація про нібито "присутність військ РФ на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження" не відповідає дійсності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення телеграм-каналу оборонного відомства Білорусі.

Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі 01

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Нагадаємо, в 61-й окремій піхотній єгерській бригаді 20 липня заявили, що компетентні служби перевіряють інформацію, що з'явилася в соцмережах, про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження біля північного кордону України нібито перебувають війська РФ.

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