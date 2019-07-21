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21.07.19 08:41

Командування ОС повідомило про початок "режиму тиші" з обопільним припиненням будь-якого вогню

Підрозділи Об'єднаних сил, незважаючи на оголошений "режим тиші", будуть адекватно відповідати на ворожі обстріли в разі провокацій.

Командування ОС повідомило про початок "режиму тиші" з обопільним припиненням будь-якого вогню

Як пише Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС : "На виконання рішення, ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

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Водночас наголошуємо, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідатимуть на ворожі обстріли у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій й обстрілів наших позицій, чи мирних населених пунктів.

Відповідно до чинного Законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території".

Командування ОС повідомило про початок режиму тиші з обопільним припиненням будь-якого вогню 01

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

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