Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 року апеляційну скаргу Комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 року, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом у народні депутати в ОВО № 93, задоволено. Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано.

При цьому Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко О.Р., а саме – викладені в рішенні Печерського суду від 12 липня 2019 року, яким встановлено, що Онищенко О.Р. навчався за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник, були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді.

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У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.