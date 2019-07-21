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21.07.19 12:43

Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено

Унаслідок вибуху в районі населеного пункту Щастя Луганської області двоє українських бійців загинули, ще двоє зазнали поранень і були госпіталізовані.

Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці.

Внаслідок вибуху два бійці зазнали поранень, несумісних із життям і померли на місці підриву.
Також, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців мають поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їхнього здоров'я –з адовільний. 

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