Станом на 12:00 проголосували 19,26% українців. ІНФОГРАФІКА

Ознайомитися з останніми даними про явку можна на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на 12:00 участь у позачергових парламентських виборах взяли 19,26% виборців. Про це свідчать дані зі 186 виборчих округів з 199.

Найвища явка зафіксована в Луганській області: там свої голоси віддали 25,45% виборців. Найнижча - в Чернівецькій: на дільниці прийшли тільки 12,21% жителів.

У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.

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