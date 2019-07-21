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21.07.19 13:37

"Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить прем'єр-міністром України економіста без політичного минулого і вже проводить консультації з людьми, які здаються йому такими, що підходять для цієї посади.

"Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Про це глава держави заявив після голосування на виборчій дільниці на Оболоні в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр ... має бути абсолютно професійним економістом, який повинен не мати жодного політичного рішення (минулого. - Ред.) - я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якої-небудь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу - проводжу вже консультації, розмовляю ... з деякими людьми", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в питанні озвучених вимог до прем'єра у нього незмінна позиція, але визнав, що "це може не сподобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент, тому що вони бачать себе на цьому місці".

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Він також сказав, що не бачить в коаліції "старих облич". "Щоб це були тільки нові обличчя, ні з ким зі старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліції. Поки, що так. Але ми не знаємо, які саме партії пройдуть до парламенту. Тому будемо вирішувати після результатів (виборів. - Ред .)", - заявив Зеленський.

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