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21.07.19 13:48

Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко проголосував на позачергових виборах в Раду.

Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На виборчу дільницю в Будинку офіцерів ЗСУ в Києві він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко, дітьми та невісткою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Перед тим, як опустити бюлетень в урну, політик перехрестився.

"Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україна, яка рухається вперед, в сім'ю європейських народів, бо тільки ці два потужних союзи - ЄС і НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту кожного українського громадянина" , - повідомив Порошенко.

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За його словами, команда, за яку він віддав голос, "унікальна" і "здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед". 

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"Дуже важливо, щоб ми зберегли той трек, який був заданий у останні п'ять років. Зберегли будівництво фундаменту державності. І дали відсіч російському реваншу, не дозволили їм зупинити або навіть повернути нашу фантастичну державу", - сказав політик.

Порошенко пообіцяв підтримувати всіх, хто підтримує рух України до Європейського Союзу. І назвав головним союзником своєї партії український народ.

"Україна переможе", - пообіцяв він.

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Порошенко проголосував у Києві: Голосував за ЄС і НАТО 03

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