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21.07.19 14:34

Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ

У 64-му окрузі в Коростені Житомирської області кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов написав заяву в поліцію через підробку його заяви на користь кандидата Володимира Арешонкова.

Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сігачова в фейсбуці.

"Щойно написав заяву до поліції з приводу фейкових заяв нібито від мого імені. Жодних заяв про підтримку інших кандидатів, або відмову балотуватися я не робив! Опоненти створили фейкову сторінку з метою розповсюдження неправдої інформації щодо мене.Шановні виборці, не вірте фейкам!" - написав кандидат через 12 годин після того, як у мережі розійшовся його пост.

У пресслужбі "Слуги народу" заявили, що сторінку Сігачова підробили і з неї поширили пост.

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Втім заява з'явилася тільки після розголосу в фейсбуці, а до цього кандидат понад 12 годин мовчав.

Протягом 4 годин голосування виборці, які бачили цю інформацію, могли підтримувати Арешонкова.

Арешонков вже був депутатом у цьому окрузі і до останнього місяця був лідером гонки.

Пост на сторінці Сігачова у фейсбуці з'явився о 23:15. У ньому він написав, що просить своїх виборців підтримати кандидата в депутати Володимира Арешонкова.

"Оцінивши свої шанси, я хочу закликати всіх своїх прихильників, а найголовніше прихильників партії "Слуга народу" підтримати на виборах Володимира Юрійовича Арешонкова", - йдеться в пості.

Станом на ранок сторінка Сігачова закрита, там можна бачити тільки фото профілю. Водночас його офіційна сторінка як кандидата, яка, очевидно, ведеться житомирським штабом, закликала на вибори.

Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 01
Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 02
Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 03

Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 04

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