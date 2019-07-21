Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук скуповує голоси, - активісти. ВIДЕО

Звірку за списками зафіксували в Новій Збур'ївці Голопристанського району Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Міст".
Порушення зауважив один із кандидатів у депутати у 186 окрузі - тому самому окрузі, на якому балотується Рищук. Жінка швидко заховала списки в пакет і відмовлялася показувати його вміст.
Поліція роздивилася речі жінки і виявила серед них списки тих, хто проголосував за Рищука. Зараз поліцейські проводять перевірку.
Євген Рищук - колишній заступник голови Херсонської ОДА, депутат облради від фракції БПП. Балотується як самовисуванець на окрузі №186, в якому системно працює як благодійник.
Агітаційні борди Рищука були оформлені в стилістиці партії "Слуга народу", а фірма "Укравіт", що належить йому, спонсорувала концерти студії "Квартал-95", що відбуваються під час передвиборчої кампанії.
Фейсбук-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" називає Рищука одним із замовників вбивства.