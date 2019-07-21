Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня, - Парубій

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві.

"Кінець серпня - початок вересня - орієнтовна дата, коли робоча група може ухвалити рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної дієвої роботи, і я невідкладно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося чимшвидше", - сказав він.

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Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту одразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.

"Я як Голова Верховної Ради України маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і в пропорційній системі, і в мажоритарній системі, має бути створено три робочі групи - з формування комітетів, з розсаджування в залі і з забезпечення депутатів", - зазначив Парубій.

Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, стосовно створення комітету з питань парламентської реформи.

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