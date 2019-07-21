Вакарчук проголосував на виборах: "Все буде добре"

Свій голос Вакарчук віддав на дільниці, розташованій в школі №37, між станціями "Олімпійська" і "Либідська" в Києві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Я голосував за майбутнє, за зміни та нову політику. Стара політика показала себе за 28 років. Прийшов час змінити цю політику. І змінивши тільки прізвище президента, ми не доб'ємося справжніх змін - треба зробити зміни в Раді з новими професійними патріотичними людьми, які зможуть зробити те, чого від них чекають люди. Люди чекають і поліпшення економічної ситуації, і боротьби з корупцією, і безумовно, закінчення війни. Без Верховної Ради цього зробити неможливо", - зазначив Вакарчук під час брифінгу після голосування.

Водночас на запитання щодо його прогнозу, скільки відсотків набере партія "Голос" та чи вдасться шоумену Сергію Притулі, який є 30-им у партійному списку кандидатів, пройти до парламенту, Вакарчук відповів, що "Голос" думає не про відсотки, і додав, що "всі конкретні речі ми побачимо за сім-вісім годин".

"Завтра вранці вже буде щось більш-менш зрозуміло. Я сподіваюсь, що в нас будуть чесні прозорі вибори і що екзит-поли, й паралельний підрахунок голосів, і офіційні результати будуть плюс-мінус збігатися", - сказав лідер політсили.

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Також він підкреслив, що "Голос" іде до Ради заради таких великих справ як зміна країни, а тому їхня команда зараз думає не про відсотки, а про те, "як би мати багато сил, енергії, багато однодумців для того, щоб це все вдалося".

Разом з тим на запитання щодо майбутньої коаліції Вакарчук зазначив, що про це варто буде говорити тоді, коли "ми насправді побачимо конфігурацію всіх сил у Верховній Раді і, по-друге, коли будуть окреслені пункти коаліційної угоди".