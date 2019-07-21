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21.07.19 16:08

Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною. ФОТО

У місті Ірпінь під час конфлікту між двома ритуальними службами один з учасників зробив два постріли, унаслідок чого одну людину госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Встановлено, що, намагаючись довести свою перевагу, один із працівників ритуальних служб вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого конкурента.

"Сварка між працівниками похоронних служб, яка переросла в бійку зі стріляниною, відбулася серед групи людей. Зокрема, старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, ударив молодшого опонента кулаком в обличчя. Потім він вихопив пістолет і зробив два постріли", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що потерпілого, 26-річного жителя смт Ворзель, доставлено в лікарню. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили і вилучили зброю ПМР калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин і шість набоїв із гумовими кулями.

Як речові докази вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання автотранспорт учасників конфлікту.

Стрільцем виявився 59-річний житель смт Гостомель. Його наразі затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.  296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною 01

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