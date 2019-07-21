ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців

Ознайомитися з останніми даними щодо явки можна на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з уточненою інформацією, станом на 12:00 участь у позачергових парламентських виборах взяли 19,23% виборців. Про це свідчать дані зі 198 виборчих округів (загалом 199 виборчих округів).

Найвищу явку зафіксовано в Луганській області: там свої голоси віддали 25,37% виборців. Найнижча - в Чернівецькій: на дільниці прийшли лише 12,21% жителів. Схожі цифри на Закарпатті: до полудня проголосували 12,32%.

У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.



