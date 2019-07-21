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21.07.19 16:19

ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців

Центральна виборча комісія оновила дані щодо явки на позачергових виборах до Верховної Ради. Найактивніше виборці голосують у Луганській області, не поспішають на дільниці на Буковині та в Закарпатті.

ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців

Ознайомитися з останніми даними щодо явки можна на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з уточненою інформацією, станом на 12:00 участь у позачергових парламентських виборах взяли 19,23% виборців. Про це свідчать дані зі 198 виборчих округів (загалом 199 виборчих округів).

Найвищу явку зафіксовано в Луганській області: там свої голоси віддали 25,37% виборців. Найнижча - в Чернівецькій: на дільниці прийшли лише 12,21% жителів. Схожі цифри на Закарпатті: до полудня проголосували 12,32%.

У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій  телефоном.

ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців 01
ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців 02

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