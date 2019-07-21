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21.07.19 16:27

Голосування в Києві відбувається спокійно, відкрито дві справи щодо порушень, - Крищенко

У поліції заявляють, що ситуація в Києві в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради загалом спокійна.

Голосування в Києві відбувається спокійно, відкрито дві справи щодо порушень, - Крищенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Він зазначив, що поліція столиці не фіксує масових звернень про вчинення правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

"На цю хвилину надійшло 84 повідомлення", - сказав він. 

За його словами, поліція столиці склала 5 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства.

"Відкрито дві кримінальні справи", - повідомив він.

За словами Крищенка, одне провадження стосується перешкоджання здійсненню виборчого права - в Святошинському районі виборців закликали не голосувати за одного конкретного кандидата і підтримати іншого.

Другу кримінальну справу, як розповів начальник поліції Києва, відкрито в зв'язку зі спробами винести чисті бюлетені з дільниці в Солом'янському районі.

"Загалом ситуація в столиці спокійна", - підсумував Крищенко.

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