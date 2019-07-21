Поліція відкрила 21 справу через порушення у день голосування на виборах, - МВС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу 21 липня в Києві заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Станом на 15.00 поліцейські склали 24 адміністративних протоколи, відкрито 21 провадження за фактами правопорушень кримінального характеру".

За словами радника міністра, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, 3 – підкупу виборців, 2 – перешкоджання здійсненню виборчого права, одне відкрито за фактом теракту.

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"Загалом з початку виборчої кампанії зареєстровано 8 565 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, за сьогодні – 1 225 тис. Всього відкрито 386 кримінальних проваджень", - розповів він.

"Загалом ситуація на 15 годину з виборчим процесом спокійна ... ми безумовно фіксуємо всі правопорушення", - підсумував Шкіряк.