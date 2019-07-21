Поліція фіксує значно менше звернень, ніж під час президентських виборів, - МВС

Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Стойко зазначив, що станом на 13:00 явка виборців становила близько 20%.

Натомість радник міністра Михайло Апостол запевнив, що співробітники МВС готові і зроблять все, щоб волевиявлення громадян відбулось спокійно, чесно, без фальсифікацій і безпечно. Водночас правоохоронці залишаються аполітичними.

"Потужні кандидати в народні депутати готували мережі щодо скупки голосів. Наприклад, у Чернігівській області ми зафіксували потужну мережу скупки голосів. Наразі відкрито кримінальне провадження. За такі дії кандидат відповість перед законом. На сьогодні інформації про створення мереж для скупки голосів немає", - наголосив Апостол.

Радник міністра Іван Варченко підкреслив, що виборчий процес відбувається очікувано, як і має бути в цивілізованій країні.

"Системі МВС разом з українським суспільством вдалося зробити все, щоб виборчий процес став цивілізованим. На жаль, у областях у нас ще лишилися охочі використати брудні виборчі технології. Попри велику кількість попереджень із нашого боку, вони продовжували порушувати, тому й маємо 360 кримінальних проваджень за весь цей час. Зранку ще 10 проваджень розпочато", - сказав Варченко.

Він наголосив, що поліція фіксує значно менше звернень, ніж під час президентських виборів.

"Різні експерти й аналітики прогнозували, що під час парламентської виборчої кампанії може бути в десятки разів більше порушень, оскільки активність і мотивація людей значно вища. Мажоритарні кандидати та 22 політичні сили додають різні сюжети, які потребують уваги правоохоронців. Але ми багато зробили, щоб уникнути таких ситуацій", - сказав він.

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