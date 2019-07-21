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21.07.19 17:21

Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос. ФОТО

На виборчих дільницях міста Ананьїв в Одеській області зафіксували порушення виборчого законодавства. У члена виборчої комісії виявили списки виборців, які отримали грошову винагороду за голос.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це на сторінках у фейсбуці повідомили кандидати в народні депутати від партії "Соціальна справедливість" Андрій Шлапак і Сергій Грицький.

"В Ананьєві на 4-ій дільниці (№510008) у члена комісії виявлено списки виборців із зазначенням певних сум. На наше прохання пояснити всі члени комісії почали кричати, що у них все законно", - повідомляє Грицький.

"138-й округ. Правда життя поки тут незмінна. Ананьїв - маленьке містечко, де практично всі один одного знають і інформацію жодним чином не приховаєш. Все місто шумить про те, що кандидати в народні депутати Фурсін і Полюганич скуповують голоси. Один за 500 грн, інший слідом за 1000 грн. Як можна говорити про прозорі вибори, легітимність процесу і загалом про любов до України?" - пише Шлапак.

Кандидат у нардепи від "Соціальної справедливості" закликав українців не вдаватися до такого заробляння і голосувати щиро: "Голосуйте по совісті", - підсумував він.

На вимогу кандидатів від партії "Соціальна справедливість" члена комісії відсторонили від роботи. Також активісти написали заяву в поліцію і очікують кримінального провадження.

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Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 01
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 02
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 03
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 04

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