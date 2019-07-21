Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців

Інцидент стався за пів години до закриття підземки на станції метро "Пушкінська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Фонтанка".

36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на двох опонентів. Одного з них він встиг вдарити ножем двічі, іншого - один раз. Поки люди у вагоні кричали і кидалися в різні боки, 26-річний петербуржець заступився за постраждалих, вибив ніж із рук агресивного чоловіка і витягнув його на платформу "Пушкінської", куди вже прийшла поліція підземки.

Постраждалі - громадяни України, обоє 33-річні. Як стверджують очевидці, чоловіки глухонімі. Власне, тому вони й не змогли відповісти, чи виходять вони на станції. Обох вночі було доставлено в Маріїнську лікарню з пораненнями в груди. Стан важкий, кожному з них довелося перенести операцію.

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З'ясувалося, що затриманий вже був раніше судимий за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості і застосування насильства щодо представника влади під час виконання ним обов'язків. У Петербург приїхав 3 роки тому, залишивши вдома дружину і дитину. Працював на будівництві, але за тиждень до події звільнився.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю). Нападника відправили під арешт на 2 місяці.

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