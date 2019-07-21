У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в комітеті виборців Львівської області.
За інформацією спостерігачів, жінка отримала десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі через неуважність і відсутність досвіду у членів дільничної виборчої комісії.
"Виборчу урну, куди було кинуто пачку з 10 бюлетенів, опечатали, хоч і з деяким запізненням", - повідомили в комітеті.
Голова дільничної комісії Валентина Матвєєва заявила, що жінка, 1995 року народження, сама взяла бюлетені зі столу.
"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і кинула їх в урну для голосування. Ящик опломбували, і зараз у нього не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.
Зазначається, що правоохоронці опитали дівчину і голову комісії.