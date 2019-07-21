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21.07.19 17:33

У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

На виборчій дільниці на вулиці Симоненка у Львові жінка заповнила десять бюлетенів і всі кинула до виборчої скриньки. Пізніше урну опечатали.

У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в комітеті виборців Львівської області.

За інформацією спостерігачів, жінка отримала десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі через неуважність і відсутність досвіду у членів дільничної виборчої комісії.

"Виборчу урну, куди було кинуто пачку з 10 бюлетенів, опечатали, хоч і з деяким запізненням", - повідомили в комітеті.

Голова дільничної комісії Валентина Матвєєва заявила, що жінка, 1995 року народження, сама взяла бюлетені зі столу.

"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і кинула їх в урну для голосування. Ящик опломбували, і зараз у нього не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.

Зазначається, що правоохоронці опитали дівчину і голову комісії.

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