У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в комітеті виборців Львівської області.

За інформацією спостерігачів, жінка отримала десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі через неуважність і відсутність досвіду у членів дільничної виборчої комісії.

"Виборчу урну, куди було кинуто пачку з 10 бюлетенів, опечатали, хоч і з деяким запізненням", - повідомили в комітеті.

Голова дільничної комісії Валентина Матвєєва заявила, що жінка, 1995 року народження, сама взяла бюлетені зі столу.

"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і кинула їх в урну для голосування. Ящик опломбували, і зараз у нього не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.

Зазначається, що правоохоронці опитали дівчину і голову комісії.

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