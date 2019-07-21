"Російські та окупаційні ЗМІ продовжують розкручувати пропаганду, зокрема і в "день тиші", - Аваков

Про це на зустрічі з іноземними спостерігачами і дипломатами сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Російські та окупаційні ЗМІ продовжують розкручувати пропаганду, в тому числі і в "день тиші". Цікаво, що це працює на користь кандидатів "Опозиційної платформи - За життя". Крім того, окупанти продовжують порушувати режим тиші. Навіть сьогодні четверо українських захисників підірвалося на міні. Двоє загинуло", - сказав він.

Читайте також: Поліція відкрила 33 кримінальні справи за фактом порушень під час голосування на виборах у Раду

"На відміну від президентської кампанії, під час парламентської ми не фіксували серйозних кібератак. Ми постійно співпрацюємо з британськими, канадськими та американськими та європейськими колегами, а також з офісами Facebook, Google, Twitter", - зазначив Аваков.

Також міністр розповів про хід розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушень на виборах президента. "Слідчі Нацполіції розслідують 155 кримінальних проваджень, станом на сьогодні – 47 проваджень направлені до суду. Повідомлено про підозру в 51 випадку, в 37 справах слідство триває. Яскравим прикладом є відсторонення від роботи мера Василькова. Він обґрунтовано підозрюється в скуповуванні голосів на користь одного із кандидатів у президенти", - додав він.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах.