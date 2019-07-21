Поліція відкрила 33 кримінальні справи за фактом порушень під час голосування на виборах у Раду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС України.

З них найбільше в: Донецькій області - 221, Дніпропетровській - 220, Одеській та місті Києві - по 113, Харківській - 93, Запорізькій - 91.

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Здебільшого зазначені факти пов'язані з: незаконною агітацією - 386, перешкодою здійсненню виборчого права - 53, конфліктом - 40, підкупом виборців - 58, пошкодженням бюлетеня - 20, пошкодженням майна – 11, повідомленням про замінування - 11.

"Загалом з початку передвиборчої кампанії зареєстровано 8954 порушень, пов'язаних з виборчим процесом, складено 1288 адміністративних протоколів, щодо 396 повідомлень відомості внесено в ЄРДР", - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах.