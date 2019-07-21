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21.07.19 18:04

Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники. ФОТО

На полярній станції немає виборів за мажоритарними округами, бюлетені складають у бокс для їжі, а оригінали документів можуть відправити до ЦВК і через рік.

Голосування на станції розпочалося о 8:00 за місцевим часом (14:00 за київським) і тривало 30 хвилин. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

Явка традиційно становила 100% - проголосували всі 12 учасників та учасниць експедиції.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 01

Станція "Академік Вернадський" розташована за 15 000 км від Києва. Це - найвіддаленіша виборча дільниця України,  тож виборча процедура тут має свої особливості.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 02Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 03

"Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їхні роздруковані сканкопії, які напередодні направляє ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування й урни. Потім у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва", - повідомили в Міносвіти.

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Як урну для голосування використовували прозорий бокс для продуктів, у якому зробили отвір. Після підрахунку голосів оригінали документів склали в конверти і опечатали. На "велику землю" їх передадуть, як буде нагода, можливо, через місяць, а може, і через рік.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 04

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