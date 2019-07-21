СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

Про це головний юрисконсульт компанії Артем Філіп'єв розповів у відеокоментарі, опублікованому на сайті підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільша увага співробітників СБУ була прикута до документів із фінансово-господарських відносин нашої компанії в рамках цього будівництва. Це проект вартістю 150 млн доларів - одна з найбільших інвестицій в економіку нашої країни. І який стосунок він має до екоциду, мені важко зрозуміти", - зазначив Філіп'єв.

За його словами, під час обшуку проводилися заходи радіологічного контролю, зокрема на машині безперервного лиття заготовок №3 проводились вимірювання радіаційного фону.

"Всі ці вимірювання, і це зафіксовано в протоколі обшуку, засвідчують, що радіаційний фон перебуває в межах норми", - сказав головний юрисконсульт "ArcelorMittal Кривий Ріг".

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Співробітники УСБУ ухвалили рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв'язку з великими габаритами об'єкта. Але "ArcelorMittal Кривий Ріг" не зможе продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції і укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

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