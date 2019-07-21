За три дні до виборів ДМС видала понад 13,5 тис. ID-карток

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДМС.

Як повідомляється, станом на 15:00 21 липня було видано 13 612 ID-карток.

"Упродовж трьох останніх днів територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби по всій Україні видано 13613 ID-карток (інформація станом на 15 годину 21 липня 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

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З метою сприяння вільному волевиявленню громадян України під час голосування на позачергових виборах народних депутатів України, Міграційна служба організувала чергування працівників, які забезпечують видачу вже персоналізованих та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС ID-карток.

Крім того, у черговому режимі видача паспортів громадянина України здійснюється у центрах надання адміністративних послуг та центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Загалом, починаючи з 2016 року, в Україні оформлено більш як 3,5 млн ID- карток.