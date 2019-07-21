Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус

Про це Герус заявив у штабі партії "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я цього тижня буду зустрічатися з представником МВФ... Зараз у нас попередня програма фактично завершена, трохи достроково. Будуть перемовини у вересні стосовно нової програми. Які пункти будуть прописані у меморандумі - це буде залежати від результатів переговорів", - сказав він.



Герус виступає за те, щоб не включати в меморандум як ключової умови ціну на газ. За його словами, вона вже перетворилася на політичне питання і предмет спекуляцій.

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"Однозначно, потрібно буде виходити на позицію, яка дозволить продовжити співпрацю з МВФ", - підсумував представник президента в Кабміні.