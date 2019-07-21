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21.07.19 18:56

На 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах

44 кримінальні провадження відкрито станом на 18:00 неділі у зв'язку з порушеннями, зафіксованими в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

На 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 18:00 надійшло 1792 повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом, складено 44 протоколи про адміністративні правопорушення, відкрито 44 кримінальні провадження", - повідомили в МВС України.

23 кримінальні провадження стосуються фактів незаконного використання виборчого бюлетеня, п'ять - перешкоджання здійсненню виборчого права, шість - підкупу виборців, чотири - завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ще одне провадження відкрито за фактом теракту, хуліганства, фальсифікації виборчих документів і грабежу і два - за фактами підробки документів.

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