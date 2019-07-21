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21.07.19 19:02

Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що від ранку в неділю на Донбасі, за наявною у нього інформацією, не було обстрілів, і сподівається, що ситуація буде потроху стабільнішати.

Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

"Перемир'я мало розпочатися опівночі. Мені доповідали: пострілів не було. Але у нас там є одна проблема - є загиблі через міну", - сказав він після голосування на виборчій дільниці в неділю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ситуації з виконанням домовленостей про перемир'я в зоні ООС на Донбасі, передає Цензор.НЕТ

Зеленський зазначив, що щодо інциденту з підривом військовослужбовців почалося розслідування за обставинами події. Він зазначив, що внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців загинули і двоє поранені.

Відповідаючи на запитання про те, яка в цілому обстановка зараз у зоні проведення ООС, президент сказав: "Молюсь Богу, щоб ситуація була хоч трохи стабільнішою, чекаємо".

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