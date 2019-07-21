З опівночі на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в неділю ввечері.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомляє штаб ООС.

Як повідомлялося, домовленість про припинення вогню в Донецькій та Луганській областях із 00:01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи. У ранковому зведенні штабу ООС зазначалося, що від початку доби обстрілів не зафіксовано.

Пізніше прийшло повідомлення про підрив у районі міста Щастя (Луганська область) на вибуховому пристрої, встановленому диверсантами, чотирьох українських бійців. Двоє з них загинули.

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