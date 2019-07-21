Прощання з українським воїном Романом Джерелейком, що загинув на Донбасі, відбудеться 22 липня на Хмельниччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Васильович Джерелейко, 1988 року народження, солдат, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 липня увечері в районі міста Мар'їнка Донецької області (обладнуючи інженерні позиції дістав смертельне кульове поранення від снайпера найманців РФ, від якого помер у лікарні міста Курахове).

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Разом з ним загинув старшина Олександр Бардалим, якого смертельно поранив снайпер під час спроби евакуації солдата Джерелейка.

Роман Джерелейко народився 04.11.1988 року у Волочиську. Влітку 2016 підписав зі ЗСУ контракт, брав участь у бойових діях в районі Горлівки.

У нього залишилися батьки, брат (учасник АТО/ООС) і син.