"Слуга народу" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Європейська Солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%, - екзитпол ТСН. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з даними екзитполу, проведеного ТСН, партію "Слуга народу" підтримали 44,4 % українців, які прийшли на вибори.

Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (12,5%), "Європейська Солідарність" (8,5%), "Батьківщина" (7,7%) і "Голос" (6,0%).

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Зазначимо, в парламент не проходять "Сила і честь" (3,9%), "Опозиційний блок" (3%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,9%), "Партія Шарія" (2,8%), ВО "Свобода" (2,5%), "Українська стратегія Гройсмана" (2%)

Схожі результати показує екзитпол, проведений на замовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з даними екзитполу, партію "Слуга народу" підтримали 42,7%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12.9%, "Європейська Солідарність" - 8.8%, "Батьківщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.