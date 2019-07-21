На 19:00 поліція відкрила 56 справ щодо порушень на виборах, - МВС

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:00 поліція внесла 56 справ до ЄРДР. Крім того, складено 52 адміністративні протоколи. Загалом поліція зафіксувала1 955 звернень", - йдеться в повідомленні.

З-поміж 56 кримінальних проваджень 30 справ відкрито за незаконне використання виборчого бюлетеня, по 7 - за підкуп виборця та за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 6 - за перешкоджання здійсненню виборчого права, по 2 - за підробку документів та за хуліганство, по одному - за теракт та грабіж.

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