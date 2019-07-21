"Ми готові бути в коаліції лише з партіями "Слуга народу" і "Голос", - Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Те, якою буде коаліція, залежить зараз від президента Володимира Зеленського", - сказала Тимошенко на брифінгу в неділю ввечері в Києві у виборчому штабі "Батьківщини".

Вона підкреслила, що у Зеленського та його партії є повне право формувати парламентську коаліцію так, як вони вважають за потрібне, і відповідальність за це лежить на президентові.

За словами Тимошенко, "Батьківщина" не позиватиметься в суди за результатами виборів, бо вважає, що вибори відбулись чесно.

Політик також зазначила, що її політсила на жодні посади не претендує. "Ми будемо служити Україні, де б ми не були: в коаліції, не в коаліції", - сказала Тимошенко.

"Ми готові бути в коаліції тільки з партіями "Слуга народу" і "Голос", - додала лідерка "Батьківщини".

Читайте також: "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди