У "Голосі" готові вести переговори про коаліцію з партіями Порошенка і Тимошенко

Про це "Громадському" повідомив кандидат у депутати від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не ввійдемо у коаліцію з проросійськими силами, які відстоюють інтерес окупанта. За яке б життя вони не називалися. Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію — ми готові з ними вести переговори", — повідомив Юрчишин.

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Водночас лідер партії Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив главу партії "Голос" Святослава Вакарчука поговорити щодо можливого створення коаліції у Верховній Раді України дев'ятого скликання і про посаду прем'єр-міністра.