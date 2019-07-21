"Це виняткова зухвалість. Нічого їм з рук не зійде", - Медведчук пригрозив "Опоблоку" за порушення на виборах

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив за результатами екзитполів.

"Порушення йдуть від так званих наших колег - "Опозиційного блоку", який зайняв дуже брудну нішу у своїй боротьбі проти нас. Вони дійшли до того, що один з роликів, який транслюється в соцмережах, де Юрій Бойко закликає нібито голосувати за перший номер "Опозиційний блок". Це цинізм. Це виняткова, особлива зухвалість у поведінці, але я думаю, що нічого їм з рук не зійде", - сказав Медведчук.

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Він зазначив, що ОПЗЖ "сповнена планів і ідей" для реалізації, а саме: "мир у нашій країні, кардинальна зміна економічного курсу, поліпшення рівня добробуту, побудова успішної країни".